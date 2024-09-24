مجمع الفنون والثقافة يشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفلاً لتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وسط أجواء من البهجة.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، مؤكداً على الدور الحيوي الذي يلعبه المجمع في تعزيز التكامل بين العلم والفن، وترسيخ مكانته كمنارة ثقافية وفنية في قلب العاصمة المصرية.

حضر الحفل الدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون والمدير التنفيذي للمجمع، الدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فاطمة عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب الخريجين، والطلاب.

وقد عبر الخريجون عن فرحتهم الغامرة بهذا اليوم الاستثنائي، مرتدين وشاح التخرج في لحظة تتويج لمسيرتهم التعليمية وبداية لحياتهم المهنية. واعتبر الطلاب هذا اليوم بمثابة تكريم لجهودهم وتعبهم خلال سنوات الدراسة، محققين بذلك أمانيهم وطموحاتهم.

وهنأ الدكتور أشرف رضا الطلاب على إنجازهم، داعياً إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد ونشر الذوق الفني في المجتمع. كما حثهم على المساهمة في تنمية وطنهم من خلال تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات فنية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير قدراتهم الإبداعية والفكرية لإثراء المجتمع بالفن والجمال.

كما أكد الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة، على أهمية الدور الذي يلعبه خريجو الكلية في المجتمع حيث إن الفن ليس مجرد تعبير جمالي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيماً وأفكاراً تسهم في الارتقاء بالمجتمع. قائلا، أنتم اليوم سفراء الإبداع وعليكم مسؤولية كبيرة في نشر الوعي الفني والثقافي في مختلف أرجاء وطننا الحبيب.

وقد اوصى الطلاب بترك بصمة إيجابية في عالم الفن والثقافة، والدعوة إلى مواصلة التعلم والإبداع، فالفنان الحقيقي لا يتوقف عن التطور والنمو."

يذكر أن هذا الحفل يعد حدثاً سنوياً بارزاً يجسد التزام جامعة حلوان بتخريج جيل من الفنانين المبدعين القادرين على إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.