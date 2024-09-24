اشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بيان، الى انه "في ظل الأوضاع والأحداث الأليمة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان وفي ظل الظروف الاستثنائية الحاصلة يعلن كل من وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود توقف الأعمال في جميع المحاكم والدوائر القضائية في قصور العدل كافة يوم غد الثلاثاء الواقع في 24‏/9‏/2024 مع استثناء الأعمال الضرورية والملحة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في جميع المحاكم والدوائر القضائية غدا باستثناء الاعمال الملحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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