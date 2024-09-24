الملك عبدالله باتصال مع ميقاتي: وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقف الفوري للحرب على غزة

أكد الملك عبدالله الثاني في بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليه.
وحذر جلالته خلال اتصال هاتفي، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
وأكد جلالة الملك أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقف الفوري للحرب على غزة. ودعا جلالته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء، والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة.
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