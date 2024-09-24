يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: إسرائيل وحزب الله لم يظهرا بعد شيئا من قدراتهما

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى ان إسرائيل وحزب الله لم يظهرا بعد شيئا من قدراتهما ونحن في حدث متدحرج.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى انه لن نتوقف قبل عودة السكان إلى منازلهم وهذا سيستغرق بعض الوقت.