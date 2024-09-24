اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى ان إسرائيل وحزب الله لم يظهرا بعد شيئا من قدراتهما ونحن في حدث متدحرج.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى انه لن نتوقف قبل عودة السكان إلى منازلهم وهذا سيستغرق بعض الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: إسرائيل وحزب الله لم يظهرا بعد شيئا من قدراتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.