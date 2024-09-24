هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم

لفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الجيش الاسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان، وهي الخامسة خلال اليوم.
بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي يقدر أن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
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