شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل تعلن تخصيص إحدى جوائز المسابقة للصحفيين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024،وتسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات بمقر نقابة الصحفيين.

وقالت السيدة هدايت تيمور، زوجة الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إننا اليوم نحتفل بتوزيع الجائزة بالتزامن مع الذكرى ال101 لميلاد الجورنالجي، وهو أحب الأسماء إليه، ويأتي هذا التوزيع تتويجا لعمل مثمر في إتمام ثلاثة دورات تدريبية على مدار العام تشاركت فيها النقابة والمؤسسة لنقل الخبرة والتعلم والتدريب.

وأضافت هيكل خلال كلمتها في احتفالية هيكل للصحافة أن هذا العام تختلف الاحتفالية حيث تم تخصيص إحدى جوائز المسابقة للصحفيين الفلسطينيين ودورهم البطولي في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي، الذين قدموا تضحيات غير مسبوقة لنقل الحقيقة، مضيفة اتقدم بالشكر والعرفان لمجلس النقابة بإدارة خالد البلشي الذي أشرفوا على التدريبات التي تم إطلاقها .

وأعلنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل أن الفائز بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2024 هو مراد رشدي الصحفي بموقع مدى مصر بتجربته في تحقيقه عن المصريين في السودان والحرب في غزة، كما تم تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر من خلال نقابة الصحفيين، وبذلك يكون إجمالي عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها إلى 18 صحفيا حتى الآن.

وانطلقت فعاليات دورة صحافة البيانات، التي ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، يوم 31 يوليو 2024.

وكانت هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية افتتحت فعّاليات الدورة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ.

واستمرت فعّاليات الدورة التدريبية على مدار أكثر من شهر ونصف، بواقع 45 جلسة تدريب، وشارك في التدريب مجموعة من كِبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بصحافة البيانات.

