شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: محمد حسنين هيكل حوّل الصحافة من وسيلة إعلام لمنتدى ثقافى والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وتسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات بمقر نقابة الصحفيين.

فى بداية الحفل قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل حوّل الصحافة من وسيلة إعلام وإخبار، وتعليقات سريعة، ومحاورات مع المسئولين، تتم بشروطهم فى بعض الأوقات منعًا للإحراج، إلى منتدى ثقافى رفيع المستوى يجمع بين كبار الكتّاب والمثقفين المختلفين فى المنطلقات ومنابع المعرفة، كما فى أنماط الابداع، مسرحًا، ورواية، وشعرًا، وقصة، ورسمًا ونحتًا وتصويرًا مع مساحة مميزة للمبدعين، فقدم الصورة الكاملة للصحيفة بمهامها التنويرية.

وتابع: جاءت مؤسسته لتكمل المسار، فتربط الصحفى بعالمه وتطورات عالم الصحافة، وتمكّنه من الدخول إلى العصر، من باب المعرفة من دون أن يخسر اعتزازه بهويته، وتأكيد جدارته بأن يكون شريكًا فى إنتاج الحضارة الإنسانية، وليس مجرد شاهد، أو ناقل، أو مترجم، أو من الدعاة للسلطان بطول العمر.

وأضاف :"سيبقى درس حياة وتجربة الأستاذ، الذى يجب أن نستوعبه جميعًا، نتعلم منه، مهنيته وجديته، واحترامه للصحافة ودورها، ومهما اتفقنا، أو اختلفنا حوله، فلقد كان دائمًا مميزًا فى تكوينه المهنى، وخبراته، وعلاقاته ورؤاه ونظرته للمستقبل"

انطلقت فعاليات دورة صحافة البيانات، التى ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، يوم 31 يوليو 2024.

وكانت هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية افتتحت فعّاليات الدورة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ.

واستمرت فعّاليات الدورة التدريبية على مدار أكثر من شهر ونصف، بواقع 45 جلسة تدريب، وشارك فى التدريب مجموعة من كِبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بصحافة البيانات.