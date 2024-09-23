أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجومًا ضد زابوروجيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف أن القوات الروسية هاجمت قبل قليل منشأة للبنية التحتية الحيوية في الإقليم، مما أسفر عن إصابة شخصين إثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال فيدوروف في تصريح اليوم الاثنين نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- :" استهدف الروس شعبنا مرة أخرى حيث أصابت إحدى الضربات منطقة مفتوحة في إقليم زابوروجيا، ووفقًا للبيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى بينما استهدفت الضربة الثانية منشأة للبنية التحتية الحيوية في الإقليم، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل بالفعل في الموقع خاصة بعدما أفادت تقارير سابقة وقوع انفجارات في مناطق متفرقة من الإقليم.

روسيا: مقتل وإصابة عدد من العسكريين بأوكرانيا وأسر جندي وتدمير مركبتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، تكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة "كورسك" الروسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو ومالايا لوكنيا وبليخوفو، مشيرة إلى التصدي لمحاولات هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مناطق مالايا لوكنيا وبليخوفو خلال الـ24 الساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 25 عسكريا أوكرانيا، وأسر جندي، وتدمير مركبتين.

وأضافت الوزارة أنه بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد محاولتين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقة نوفي بوت، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 قتيلاً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية، و14 منطقة في مقاطعة سومي خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و6 مركبات مدرعة، بينها دبابة و3 مركبات قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، و5 مركبات، وأسر جندي أوكراني.

وفي المقابل، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، الإثنين، أنها تمكنت من إسقاط 10 طائرات بدون طيار أطلقها الجيش الروسي على منطقة زابوريجيا من خط المواجهة.