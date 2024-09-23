روسيا: مقتل وإصابة عدد من العسكريين بأوكرانيا وأسر جندي وتدمير مركبتين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، تكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة "كورسك" الروسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو ومالايا لوكنيا وبليخوفو، مشيرة إلى التصدي لمحاولات هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مناطق مالايا لوكنيا وبليخوفو خلال الـ24 الساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 25 عسكريا أوكرانيا، وأسر جندي، وتدمير مركبتين.

وأضافت الوزارة أنه بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، تم صد محاولتين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقة نوفي بوت، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 قتيلاً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية الروسية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية، و14 منطقة في مقاطعة سومي خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و6 مركبات مدرعة، بينها دبابة و3 مركبات قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية، و5 مركبات، وأسر جندي أوكراني.

وفي المقابل، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، الإثنين/، أنها تمكنت من إسقاط 10 طائرات بدون طيار أطلقها الجيش الروسي على منطقة زابوريجيا من خط المواجهة.

وقالت قوات حرس الحدود -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية-: إنه " في صباح اليوم، تعرضت المنطقة الجنوبية مجددا لهجوم من طائرات بدون طيار FPV من قبل القوات الروسية، وتمكن الجنود على الحدود من تدمير عشر طائرات رباعية المراوح مقاتلة ".

كما ذكرت تقارير سابقة أن خدمة حرس الحدود دمرت مركبة وأماكن تمركز القوات الروسية في قطاع فوفشانسك.