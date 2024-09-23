تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، اتصالا من شيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، عزاه خلاله بشهداء العدوان الصهيوني. وجرى البحث في "تداعيات العدوان الإجرامي المتواصل على المدنيين الأبرياء في المدن والقرى اللبنانية وضرورة تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين اللبنانيين في مواجهة الارهاب الصهيوني".
وقد شكر الخطيب لشيخ العقل "مواقفه الوطنية وتضامن اللبنانيين معا في مواجهة هذا العدوان الذي شمل معظم المناطق اللبنانية". ودعا إلى "المزيد من وحدة الموقف الداخلي لتفويت الفرصة على العدو الذي يعمل على تمزيق الصف الداخلي".
وكان الخطيب زار اسرة الرئيس الايراني الشهيد ابراهيم رئيسي، لتقديم التعازي بالراحل الكبير مثنياً على "مناقبه القيادية والشخصية واخلاصه في خدمة الامة واحتضان قضاياها ونصرة وشعوبها وتقدم ومنعة الجمهورية الاسلامية الايرانية".
الى ذلك، يعود الشيخ الخطيب الى بيروت ويعقد مؤتمراً صحفياً في العاشرة والنصف صباح غد في صالة الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي يتناول فيه التطورات في لبنان والمنطقة وزيارته ولقاءاته في طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب تلقى اتصال تعزية من ابي المنى بشهداء العدوان الصهيوني ودعا إلى المزيد من الوحدة لتفويت الفرصة على العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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