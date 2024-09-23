الجيش الإسرائيلي: أمامنا أيام مليئة بالتحديات ولا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الى أننا "نواجه وضعا صعبا منذ 11 شهرا ومواطنونا يعانون وتحركنا يهدف لتغيير هذا الواقع، والجيش مستعد وسنفعل كل ما هو ضروري لإعادة السكان إلى الشمال بأمان".

ولفت هاغاري، الى أن "أمامنا أيام مليئة بالتحديات ولا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، ونحن نواجه التهديدات على كافة الجبهات ونتصدى لها باسم شعبنا"، معتبرا أن "مخطط حزب الله هو تحويل جنوب لبنان إلى ساحة معركة للاعتداء على إسرائيل".