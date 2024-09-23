اكد مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية بانه لم يحصل اختراق إسرائيلي مباشر لشبكة الاتصالات الوطنية بل تحايل على الشبكة مثل الـ "VPN"، أي استخدمت "سيرفر" صديق للبنان لتمرير رسائلها. واوضح كريدية في حديث تلفزيوني، بانه لا خطة بديلة لتأمين الانترنت في حال ضُربت شبكة الاتصالات، و"ستارلينك" ليس حلاً، وخطة الطوارئ هي إبقاء أجهزة الدولة عل تواصل مع العالم وتأمين الخدمات والمساعدات الأساسية.

كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: لم يحصل اختراق إسرائيلي مباشر لشبكة الاتصالات الوطنية بل تحايل على الشبكة مثل الـ "VPN" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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