"تسنيم" نقلا عن وزير خارجية إيران: بزشكيان لم يدل بتصريح يفيد بإن إيران مستعدة لخفض التوتر مع إسرائيل

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن وزير خارجية إيران، "بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس بزشكيان بأن إيران مستعدة لخفض التوتر مع إسرائيل"، لافتةً الى أن "الجمهورية الإسلامية بكل تأكيد لن تبقى غير مبالية تجاه الاعتداء الأخير على لبنان، وستدافع وستدعم لبنان بشكل كامل".

وكان قد أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريح له من نيويورك، الى أن "اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران لن يبقى دون رد وردنا قادم، ونحن لا نسعى لامتلاك القنبلة النووية وهذا النوع من السلاح ليس في عقيدتنا العسكرية".

ولفت بزشكيان، الى أننا "مستعدين للحوار مع واشنطن وحل الخلافات ويجب عليها الالتزام بتعهداتها، وحلفاؤنا لا يتلقون الأوامر منا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم".

وذكر أننا "مستعدين لوضع كل أسلحتنا جانبا لكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه، ومستعدون للعمل على خفض التوترات في المنطقة لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتصعد الحرب وتوسعها".