افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي وسع دائرة العدوان على البقاع، حيث طالت الغارات الاسرائيلية مدينة بعلبك، الهرمل، عين بورضاي، قليا، السفري، محيط مخيم الجليل، العسيرة، شعت، طاريا". واشار الى تسجيل عدد كبير من الاصابات.
وفي السياق، اشار مراسل "النشرة" في زحلة عن غارة على بلدة حزرتا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سلسلة غارات جديدة تستهدف البقاع والهرمل وتسجيل عدد كبير من الاصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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