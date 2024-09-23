أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.‬

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.