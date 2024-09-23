وزير الشئون النيابية يستقبل وفد الشعب الجمهوري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

‏‎استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والأحزاب السياسية، وتأكيدًا على أهمية دور الوزارة في دعم التواصل بين الحكومة ومختلف التيارات السياسية.

‏‎واستهل أعضاء وفد حزب الشعب الجمهوري اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنيين له دوام التوفيق والسداد في ظل الدور المحوري التي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي، إذ أن الوزارة تقوم بدورٍ هام في توطيد التواصل الفعّال بين الحكومة ومختلف القوى السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن ويدعم المشاركة المجتمعية ويعزز مسار الحوار السياسي.

‏‎من جانبه؛ أعرب المستشار/ محمود فوزي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز آليات التواصل الفعّال مع مختلف الجهات والأطياف السياسية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ سياسي شامل يسمح بتبادل الآراء والأفكار والمقترحات، بما يضمن مشاركة الجميع في عملية صنع القرار.

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جاء اللقاء بحضور النائب/ إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، النائب/ أحمد الشعراوي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ أبو سريع الأمام، عضو مجلس الشيوخ، النائبة/ سامية أنسي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ أسامه فهيم، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد فهمي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ فؤاد القاضي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ باهر أمين، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ.