البنتاغون: أميركا ترسل قوات إضافية للشرق الأوسط مع تصاعد التوتر

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة سترسل عددا صغيرا من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط تحسبا لتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، لكنها لم تحدد العدد بدقة أو مهمة القوات المرسلة.
واوضح المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر لصحفيين، "زيادة في توخي الحذر، نرسل عددا صغيرا إضافيا من أفراد الجيش الأميركي لتعزيز قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة". ولفت الى انه "لدينا اليوم قدرات أكبر في المنطقة مقارنة بما كان لدينا في 14 نيسان حين نفذت إيران هجومها بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل". وأضاف "ومن ثم، كل هذه القوات مجتمعة توفر لنا الخيارات التي تمكننا من حماية قواتنا في حال تعرضها لهجوم".
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