"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال القيادي علي كركي

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال القيادي علي كركي".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" ، عن مصدر أمني لـ"رويترز" أن "ضربة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية علي كركي قائد الجبهة الجنوبية، ومصيره غير معروف".

وكانت قد اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى ان علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت.