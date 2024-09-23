وزير الخارجية الإيراني: لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني

اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى ان الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها.

ولفت وزير الخارجية الإيراني في تصريح له، الى اننا لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني..