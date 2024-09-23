بايدن يعلن أنه يعمل على احتواء التصعيد في لبنان

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أنه "يعمل على احتواء التصعيد في لبنان"، ولفت الى انه سيبحث مع رئيس الإمارات جهود إنهاء الحرب في غزة وسيبحثان الجهود المبذولة لتهدئة الوضع في لبنان.

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