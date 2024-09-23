شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عناني: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل لقدرته على رسم رؤية للواقع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل هذا العام يؤكد على نضج المنتدى وقدرته على رسم رؤية للواقع، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي خطوة على طريق اهتمام الدولة بالشباب منذ عام 2016، وتأتي هذه المشاركة الخامسة لتدل على وعي كامل ورؤية لكل المشاكل التي تواجه مصر والعالم.

وأضاف عناني أن قيام الشباب بطرح مبادرات لحل المشاكل هو أحد الحلول الهامة لحل مشاكل التنمية المستدامة مثل الأمن الغذائي والصحة النفسية وغيرها من المشكلات.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن الدولة المصرية وبرعاية من الرئيس السيسي تؤكد أن تمكين الشباب إحدى أهم الخيارات الاستراتيجية للدولة المصرية، ويؤكد الحزب على وجوب مشاركة ودعم كل المبادرات التي أطلقت على اعتبار أنها رؤية شبابية.