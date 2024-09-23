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وفاة وإنقاذ عددٍ من المهاجرين قبالة جزيرة ساموس في اليونان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم وتم إنقاذ خمسة آخرين قبالة جزيرة ساموس في اليونان.

 

وقال التلفزيون المحلي نقلًا عن خفر السواحل المحلي: “إن عددًا أكبر من المهاجرين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين”.

 

وأضاف خفر السواحل، أن طائرة هليكوبتر وأربع سفن تابعة له تجري عملية بحث وإنقاذ قبالة الشواطئ الصخرية لبلدة أيوس إيسيدوروس شمال غرب الجزيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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