النشرة: سلسلة غارات على البقاع وقرى قضاء زحلة ومعلومات عن سقوط اصابات

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بوقوع غارة عنيفة للطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة علي النهري- منطقة الساقي ومعلومات عن سقوط جرحى مدنيين. واشار مراسل "النشرة" في البقاع الى وقوع غارتين على بدنايل. ولفت الى انه تم تسجيل غارات اسرائيلية حتى الساعة على بلدات: - النبي شيت - طليا - الخضر - سهل ماسا - شمسطار - شعث - حزرتا - جرود بعلبك - جرود بريتال - سهل نبحا - قرب مجدلون - أعالي بعلبك - سهل إيعات

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