إدارة الإحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في آب بنسبة 0,64 بالمئة

أعلنت ​إدارة الاحصاء المركزي​ في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنّ "مؤشّر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2024، سجّل ارتفاعًا وقدره 0,64 في المئة بالنّسبة لشهر حزيران 2024، مع العلم أنّ التّغيّر السّنوي لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن آب 2024، بلغ 35 في المئة بالنّسبة لشهر آب من العام 2023".

وأوضحت أنّ "التغيّر الشّهري لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن شهر آب على صعيد المحافظات، قد سجّل النّسب الآتية:

- ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 1,13%.

- ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,50%.

- ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 1,00%.

- ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 0,10%.

- ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 0,81 %.

- ارتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 0,46%".

وأشارت إلى أنّه "يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات، على صفحة الإنترنت الخاصّة بها على: www.cas.gov.lb".