نتانياهو: حرب إسرائيل ليست مع الشعب اللبناني بل مع حزب الله وعلى الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت

اكد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان حرب إسرائيل ليست مع الشعب اللبناني بل مع حزب الله، وعلى الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت. ولفت الى ان حزب الله يضع الصواريخ في المنازل ويستهدفنا بها.

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