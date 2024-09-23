اعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 تشرين الأول المقبل بينما ستظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 26 من الشهر نفسه.
وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة وستجري مزيدا من التقييم للوضع في الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة لوفتهانزا الألمانية: الرحلات إلى بيروت ستظل معلقة حتى 26 تشرين الاول والغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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