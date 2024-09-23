البنتاغون: نواصل التشاور مع إسرائيل وآخرين في المنطقة لتلافي اندلاع نزاع إقليمي أوسع

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أننا "نواصل التشاور مع إسرائيل وآخرين في المنطقة لتلافي اندلاع نزاع إقليمي أوسع".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتانياهو، من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الدفاع بتل ابيب، أننا "على أعتاب أيام معقدة"، زاعماً أنني "وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".

وكانت قد طلبت الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي من سكان وسط وشمال الجولان ومناطق في الجليل البقاء قرب الملاجئ.

وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "تحذيرًا عاجلًا إلى سكان قرى منطقة البقاع في لبنان"، قائلًا: "عمليّات "حزب الله" تجبر الجيش على العمل ضدّ البنى التّحتيّة في قراكم. الجيش غير معني بالمساس بكم، فإذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لـ"حزب الله"، فعليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقلّ عن 1000 متر خارج القرية، أو التوجّه إلى المدرسة المركزيّة القريبة منكم، وعدم العودة إليه حتّى إشعار آخر"، مشدّدًا على أنّ "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته وأسلحته، يعرّض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر".

وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة 7 أشخاص منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان على شمال إسرائيل".

كذلك كشفت وسائل إعلام إعلامية، عن "تعليمات للسكان من مستوطنة "عين زيفان" في الجولان حتى شمالي الجولان بالبقاء في الملاجئ".