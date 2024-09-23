الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتشكيل وزارة جديدة وسمّى فيصل المقداد نائباً له

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.

وأعلن الأسد، في مرسومع، أن "الوزارة تؤلف في الجمهورية العربية السورية كما يلي: محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء، محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية، محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة، محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، علي محمود عباس وزيراً للدفاع، إياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات، أحمد السيد وزيراً للعدل، زهير خزيم وزيراً للنقل، ديالا بركات وزيراً للثقافة، فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ولؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك".

كذلك أعلن أن "أحمد بوسته جي وزير دولة، محمد عامر المارديني وزيراً للتربية، لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، معتز قطان وزيراً للموارد المائية، بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين، بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، رياض عبد الرؤف وزيراً للمالية، أحمد ضميرية وزيراً للصحة، سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، أحمد هدلة وزير دولة، سمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وزياد غصن وزيراً للإعلام".

كذلك أصدر الأسد مرسوماً بتسمية فيصل المقداد نائباً له، وفوَّضه بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهاته.