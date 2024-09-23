أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "لا خرق لشبكة الاتصالات الرّسميّة من قبل الجانب الإسرائيلي، وأنّ الرّسائل الّتي تلقّاها لبنانيّون في مناطق عدّة اليوم، ما هي إلّا عمليّات تمويه واحتيال تتمّ من قبل تطبيقات إلكترونيّة، ولا تحتاج لتقنيّات عالية لاختراق الشّبكة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "وزارة الاتصالات تعمل على معالجة الأمر، وذلك من خلال الانتقال من استخدام نظام الـ"IP ims" الّذي يعمل به حاليًّا إلى نظام الـ"TDM"، ويعتبر هذا النّظام أقلّ عرضة للخرق، ويمكن ضبطه بطريقة أفضل"، مشدّدًا على أنّ "الوزارة قامت بضبط الشّبكة الثّابتة، علمًا أنّ نظام الاتصالات في لبنان يمنع أصلًا تلقّي أي اتصالات مصدرها إسرائيل، والرّمز الإسرائيلي ممنوع على الشّبكة اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب القرم: لا خرق إسرائيليًا لشبكة الاتصالات الرسمية والرسائل للبنانيين هي عمليات تمويه واحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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