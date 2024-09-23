أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "في محلّة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبيّة، تستمرّ حتّى اللّحظة عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع المبنى الّذي انهار نتيجة العدوان الإسرائيلي (عند السّاعة 15:54 من بعد ظهر الجمعة تاريخ 2024-09-20)".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "عمليّات البحث عن المفقودين قد أسفرت حتّى السّاعة، عن انتشال جثامين 54 شهيدًا و66 جريحًا. أمّا العدد المتبقّي من المفقودين الّذين يستمرّ البحث عنهم، فهو 5 مواطنين"، لافتةً إلى أنّ "توازيًا، يواصل عناصر الدفاع المدني، منذ ساعات الصّباح، العمل على إخماد النّيران الّتي اندلعت في العديد من المنازل والمعامل والمستودعات في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع، نتيجة الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت العديد من البلدات".
وأكّدت المديريّة أنّ "العناصر يواصلون عمليّات إسعاف الجرحى وانتشال جثامين الشّهداء، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقّي العناية الطّبيّة اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أكد استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الجاموس: 54 شهيدًا و66 جريحًا و5 مفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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