وزارة الصحة: 182 شهيدا و727 جريحا في تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي المتمادي اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث ثان لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم وفيه ان هذه الغارات أدت حتى اصدار هذا البيان إلى 182 شهيد ا و727 جريحا، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

وذكّر المركز، أن "وزير الصحة العامة فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا يعقد في الخامسة والنصف من عصر اليوم يتناول فيه التداعيات الصحية للعدوان الإسرائيلي على لبنان وما قد يطرأ من تحديث لحصيلة هذا العدوان".