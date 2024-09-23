أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث ثان لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم وفيه ان هذه الغارات أدت حتى اصدار هذا البيان إلى 182 شهيد ا و727 جريحا، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".
وذكّر المركز، أن "وزير الصحة العامة فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا يعقد في الخامسة والنصف من عصر اليوم يتناول فيه التداعيات الصحية للعدوان الإسرائيلي على لبنان وما قد يطرأ من تحديث لحصيلة هذا العدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 182 شهيدا و727 جريحا في تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي المتمادي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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