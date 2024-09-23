أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتانياهو، من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الدفاع بتل ابيب، أننا "على أعتاب أيام معقدة"، زاعماً أنني "وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله ونحن على أعتاب أيام معقدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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