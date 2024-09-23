شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: مشاركة منتدى شباب العالم فى قمة المستقبل خطوة هامة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل خطوة نوعية هامة في مسار تفعيل دور الشباب على الساحة الدولية.

وأكد القطامي، إن المشاركة ترجمة الجهود المصرية المبذولة في ملف الشباب وتمكينهم خلال السنوات الأخيرة، خاصة وان منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية رائدة لتمكين الشباب من جميع أنحاء العالم.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن المشاركة تساهم فى تعزيز الحوار والتواصل بين الأجيال وتمكين الشباب من المشاركة فى صنع القرار، ومن ثم أصبح نقطة تحول فى نشر ثقافة التطوع وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن المنتدى يساهم فى بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستجابة للتحديات العالمية، سواء كانت تتعلق بالتغير المناخى أو الأزمات الإنسانية، مشيدا بجهود الدولة لدعم الشباب تتجلى بشكل واضح فى هذا المنتدى الذى يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحفيز قدرات الشباب ومهاراتهم، ودعم تطلعاتهم المستقبلية فى مختلف المجالات.