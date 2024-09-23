شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة بهية عضو التحالف الوطنى تفوز بجائزة أفضل حملة ليوم السرطان العالمى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة بهية، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال مكافحة السرطان في مصر، عن فوزها بجائزة أفضل حملة ليوم السرطان العالمي لعام 2024.

جاء هذا الإعلان خلال حفل اختتام المؤتمر العالمي للسرطان في جنيف، والذي نظمه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان.

يمثل هذا الفوز تتويجا لجهود فريق عمل مؤسسة بهية ، بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتمكنت المؤسسة، بفضل هذا التعاون من تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق حول مرض السرطان، وتقديم الدعم اللازم للمرضى وعائلاتهم.

يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة بهية بتحسين حياة مرضى السرطان في مصر، هذا الفوز هو تتويج لجهود فريق عمل المؤسسة، بدعم من شركائنا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما أعربت مؤسسة بهية عن خالص شكرها لوزير الصحة على دعمه المتواصل لمرضى السرطان في مصر مؤكدة أن زيارته لمؤسسة بهية وكلماته الطيبة كانت مصدر إلهام كبيرا لفريق العمل.



مؤسسة بهية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تفوز بجائزة أفضل حملة ليوم السرطان العالمي



مؤسسة بهية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تفوز بجائزة أفضل حملة ليوم السرطان العالمي