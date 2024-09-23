بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص، عند محور عدلى منصور بمدينة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

وتبين إصابة: صلاح أشرف فرج، 22 عامًا، و آلاء محمد أحمد، 30 عامًا، و صباح كامل حسن، 40 عامًا، وأسماء خليفة عبد المحسن، 15 عامًا، و مجدة عبد الجيد حسن، 34 عامًا، وجميعهم مصابين بسحجات و كدمات، وعبدالله أشرف زغلول، 18 عامًا، كسر بالقدم اليسرى، و منال سيد حسين، 49 عامًا، كسر بالذراع الأيسر.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.