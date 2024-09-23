بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركز طب أسرة الزهايرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب العلاجى ، اليوم الاثنين، مركز طب الأسرة فى الزهايرة بمركز السنبلاوين لمتابعة انتظام العمل بعد افتتاح المركز، ليصبح إضافة للمنظومة الصحية بالمحافظة .

تأتى الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خاصة المنشآت المدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الاولية ، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية ، وتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.

وبدأ وكيل الوزارة الزيارة جولته بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر ادوية ومستلزمات الطوارئ ،وتدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ .

وتابع مدكور جولته بتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الادوية الاستراتيجية علاوة على عيادة الأسنان وغرفة التعقيم والنفايات لاستطلاع مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير وتوافر كمية مناسبة من مستلزمات مكافحة العدوى.

واستكمل وكيل الوزارة، جولته بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية و خدمات تنظيم الأسرة للسيدات، من توقيع الكشف الطبي عليهن وحصولهن على الوسائل بسهولة، وتنفيذ الندوات التوعوية وتقديم المشورة ،مشدداً على انتظام سير العمل بغرفة الملفات والتأكد انشاء ملفات جديدة لكافة المترددين على المركز.

وفى ختام الزيارة أكد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمناً بالوقت ذاته جهود الفرق الطبية وفى مقدمتهم الدكتور رامي الغريب مدير إدارة السنبلاوين، والدكتورة إسراء لطفى وكيل الإدارة، والدكتورة فاطمة عبد الهادى مدير الزهايرة، على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.