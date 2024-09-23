استطلاعات تكشف تقدم ترامب على هاريس في ولايات "حزام الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أظهرت استطلاعات جديدة للرأي، تقدم الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، في الولايات المعروفة باسم "حزام الشمس" على منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.

وكشفت الاستطلاعات، التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، أن الناخبين في ولايات "حزام الشمس" (أبرزها أريزونا وتكساس وجورجيا وفلوريد) يرون أن ترامب "حسن حياتهم عندما كان رئيسًا، ويخشون أن البيت الأبيض بقيادة هاريس لن يفعل ذلك، مما مهد الطريق لمنافسة غير عادية في ثلاث ولايات رئيسية".

ووجدت نتائج الاستطلاعات أن ترامب اكتسب تقدما في أريزونا ويظل متقدمًا في جورجيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2020. ولكن في ولاية كارولينا الشِّمالية، التي لم تصوت لصالح مرشح ديمقراطي منذ عام 2008، تتخلف هاريس عن ترامب بفارق ضئيل فقط.

وبحسب الصحيفة، أظهرت استطلاعات الرأي في هذه الولايات الثلاث، التي أُجريت في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، دليلًا إضافيًا على أن المنافسة الرئاسية في دولة منقسمة بشكل حاد تتجه إلى أن تكون واحدة من أكثر المنافسات تقاربا في التاريخ.

وقالت إن ولاية أريزونا، التي فاز فيها بايدن بأكثر من 10 آلاف و400 صوت في عام 2020، تمثل الآن تحديا لحملة هاريس، فقد وجدت الاستطلاعات الأخيرة أن ترامب متقدم بنسبة 50 بالمئة مقابل 45 بالمئة لهاريس.

وفي ولاية كارولينا الشِّمالية، التي فاز بها ترامب بأقل من 75 ألف صوت في عام 2020، يتمتع الرئيس السابق بفارق ضئيل على هاريس، بحصوله على 49 بالمئة من الأصوات مقارنة بـ 47 بالمئة لهاريس.

وفي جورجيا، الولاية التي فاز بها بايدن بأقل من 11 ألفا و800 صوت في عام 2020، لا يزال ترامب يتقدم بشكل طفيف على هاريس، بنسبة 49 بالمئة مقارنة ب45 بالمئة.

وتأتي الجولة الأخيرة من استطلاعات الرأي التي أجرتها نيويورك تايمز وكلية سيينا في الوقت الذي تمتعت فيه هاريس بزيادة في الإسهامات والحماس بين الديمقراطيين منذ مناظرتها مع ترامب هذا الشهر.