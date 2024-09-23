بسبب حزب الله.. الولايات المتحدة توجه تحذيرًا لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرًا شديدًا لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسرائيلية.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة تحذير لإسرائيل، وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، المضطربة منذ نحو عام.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على "عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله".

وأشارت "كان" إلى أن الرسالة الأمريكية طالبت الإسرائيليين بـ"ترك مجال لحل دبلوماسي، حتى في حالة الرد العسكري".

ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع.

ولم تذكر "كان" كيفية نقل الرسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ولا من تولى القيام بهذه المهمة.

وفي سياق آخر أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للعمليات الإسرائيلية التي تستهدف قدرات حزب الله، بما في ذلك ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة ومرافق إنتاج الطائرات المسيّرة قرب الحدود اللبنانية، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت القناة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولهم، إن "الرسالة الأمريكية تؤكد على فهم حاجة إسرائيل للرد على استفزازات حزب الله، ومع ذلك هناك دعوة واضحة لضبط النفس والحذر لتجنب مواجهة أوسع نطاقا".