الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41,455 شهيد و 95,878 إصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41,455 شهيد و 95,878 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 353 على قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ، وصل منها للمستشفيات 24 شهيد و 60 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم، استيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.