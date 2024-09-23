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القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

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بعثة المراقبة الدائمة لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل باليوم الوطني السعودي

احتفلت البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة باليوم الوطني الـ 94 الموافق...

84ac4fefe0.jpgأبها جدة
b52e804283.jpg20 ربيع الأول 1446 هـ

وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان مواصلة التنسيق ومستجدات غزة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس...

icon-byline.pngنيويورك: واس
icon-clock.png19 ربيع الأول 1446 هـ

نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل بنيويورك

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم ، وفد المملكة في افتتاح...

icon-byline.pngنيويورك: واس
icon-clock.png19 ربيع الأول 1446 هـ

المتطرفون ينشطون مجددا في منطقة الساحل الإفريقي

تزايدت الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة من الأرض جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، في الأشهر الأخيرة: ففي الأسبوع...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png19 ربيع الأول 1446 هـ

21 جريحا بقصف روسي على مباني خاركيف الأوكرانية

شنت روسيا ضربات جديدة في مدينة خاركيف الأوكرانية أصابت مباني سكنية شاهقة، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل في هجوم ليلي ثانٍ على...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png19 ربيع الأول 1446 هـ

إسرائيل وحزب الله بين التهديد والهجمات

ردت جماعة حزب الله اللبنانية على هجوم إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ عبر منطقة أوسع وأعمق في شمال إسرائيل، سقط بعضها بالقرب من مدينة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png19 ربيع الأول 1446 هـ

المملكة تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

لتعزيز التعاون الدولي، يشارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، برئاسة وزير الخارجية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png19 ربيع الأول 1446 هـ

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