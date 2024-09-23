المكاري: إقرار مشروع موازنة 2025 والموافقة على إعطاء تعويض موقّت ومساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، انه "تم إقرار مشروع موازنة 2025 والموافقة على إعطاء تعويض موقّت ومساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين"، مشيرا الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا جميع الوزراء إلى المشاركة في جلسة الغد وتحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة".

وردا على سؤال أجاب المكاري :"إن شاء الله ما بصير في حرب ولكن إذا صارت نحنا مجبورين نكون جاهزين".