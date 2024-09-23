أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان، أنّ "عطفًا على الخبر الّذي نشره أحد المواقع الإخباريّة، عن قيام الوزارة بإخلاء مقرّها من الموظّفين، فإنّ الوزارة تنفي هذا الخبر العار من الصّحة جملةً وتفصيلًا، وهي تدعو وسائل الإعلام إلى توخّي الدّقّة والارتقاء بالمسؤوليّة إلى مستوى اللّحظة الوطنيّة الّتي يمرّ بها لبنان، بدل ترويع المواطنين والمشاركة عن غير قصد في الحرب النّفسيّة القائمة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية نفت خبرًا عن إخلاء مقرها من الموظفين: لعدم المشاركة بالحرب النفسية القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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