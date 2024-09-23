الجيش الإسرائيلي: لا تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية ولن نمكن حزب الله من استخدام وسائله لمهاجمتنا

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، الى أن "الوضع في الجبهة الشمالية صعب جدا، ولن نمكن حزب الله من استخدام وسائله القتالية لمهاجمة إسرائيل".

وأعلن هغاري، أننا "قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله"، لافتاً الى أنه "لا تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية"، مضيفاً "نهاجم بنى تحتية أنشأها حزب الله في لبنان على مدار سنوات".

وتابع "سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان، ونحن لدينا مهمة واحدة وهي إعادة سكان الشمال وسنفعل كل ما يتطلبه ذلك".