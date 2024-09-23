أكّد الأمين العام للصّليب الأحمر اللّبناني ​جورج كتانة​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "الوضع حسّاس ودقيق، والقصف مؤذٍ جدًّا، وهناك إصابات مدنيّة، ونحن على تنسيق مع المستشفيات والحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "القرى والبلدات يتمّ ضربها مباشرةً اليوم، على عكس ما كان يحصل في السّابق مع ضرب الوديان".

كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: القرى والبلدات يتم ضربها مباشرةً والوضع حساس ودقيق والقصف مؤذٍ جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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