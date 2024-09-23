الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 7 أشخاص منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على الشمال

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة 7 أشخاص منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان على شمال إسرائيل".

كذلك كشفت وسائل إعلام إعلامية، عن "تعليمات للسكان من مستوطنة "عين زيفان" في الجولان حتى شمالي الجولان بالبقاء في الملاجئ".