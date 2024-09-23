أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة 7 أشخاص منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان على شمال إسرائيل".
كذلك كشفت وسائل إعلام إعلامية، عن "تعليمات للسكان من مستوطنة "عين زيفان" في الجولان حتى شمالي الجولان بالبقاء في الملاجئ".
كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 7 أشخاص منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.