أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، أنّ "نظرًا لتطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة، أصدر الحجّار قرارًا بإقفال مؤسّسات الرّعاية الاجتماعيّة، مؤسّسات رعاية الأشخاص المعوّقين، مؤسّسات حماية الأحداث ومؤسّسات الرّعاية الاجتماعيّة المتخصّصة في كلّ من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك- الهرمل وفي الضاحية الجنوبية يومَي الثّلثاء والأربعاء 24 و25 أيلول 2024".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الحجار أوعز إلى إدارات المؤسّسات الّتي تقدّم خدمة الرّعاية الدّاخليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، أنّ تتريّث في استقبال المستفيدين في الأقسام الدّاخليّة لغاية 1 تشرين الأوّل 2024. أمّا بالنّسبة لمؤسّسات رعاية المسنّين الموجودة في المناطق الآمنة، فتستمر بعملها المعتاد في استقبال ورعاية المسنّين لديها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار قرر إقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية غدا وبعد غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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