زحمة سير خانقة على اتوستراد ومثلث خلدة في الاتجاهين وصولا الى بيروت

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن "زحمة سير خانقة يشهدها اتوستراد ومثلث خلدة، في الاتجاهين ومن الاوتوستراد وصولا الى بيروت، بسبب قرار إقفال الجامعات والمدارس وحضور الاهالي لاصطحاب أولادهم، وايضا بسبب النزوح من الجنوب بسبب التطورات الامنية".

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