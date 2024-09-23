وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "تحذيرًا عاجلًا إلى سكان قرى منطقة البقاع في لبنان"، قائلًا: "عمليّات "حزب الله" تجبر الجيش على العمل ضدّ البنى التّحتيّة في قراكم. الجيش غير معني بالمساس بكم، فإذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لـ"حزب الله"، فعليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقلّ عن 1000 متر خارج القرية، أو التوجّه إلى المدرسة المركزيّة القريبة منكم، وعدم العودة إليه حتّى إشعار آخر"، مشدّدًا على أنّ "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته وأسلحته، يعرّض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي لسكان البقاع: إذا تواجدتم داخل أو قرب منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله فعليكم الخروج منه خلال ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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