شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل فرصة لتلاقى الرؤى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قمة المستقبل التي تختتم أعمالها اليوم، تمثل فرصة لتلاقي الرؤى العالمية من أجل وضع العالم على مسار أفضل وأكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة منتدى شباب العالم في تلك القمة وإسهامه في صياغة مخرجاتها تحمل تقديرًا كبيرًا لما حققه من نجاحات على مستويات عدة منذ تدشينه انبثاقًا عن المؤتمر الوطني للشباب.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشاركة منتدى شباب العالم اعتراف دولي وشهادة اعتماد تعطي ثقلًا أكثر له وتعزز من تأثيره في المستقبل، وقد جاءت تلك القمة لتكون تكليلًا للجهود التي بذلها المنتدى على مدار الأعوام السابقة، وقد استطاع من خلال دوره الفاعل أن ينتقل للمشاركة في هذا الحدث العالمي في نيويورك ليعزز من تواصل الشباب مع صناع القرار وقادة العالم.

ونوه رئيس حزب الاتحاد، بأن الشباب يشكل عاملًا رئيسيا في صياغة السياسات المستقبلية للعالم، ومن التحول الإيجابي لمنتدى شباب العالم أن يكون أحد المشاركين في تلك القمة التي تدشن لمرحلة جديدة تقوم على الاتفاق المنبثق عن القمة م يُعرف بـ "ميثاق المستقبل" الذي يوصف بأنه دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان.

وأشار المستشار رضا صقر، إلى أن منتدى شباب العالم دائما ما يقدم رؤى الشباب حول التحديات العالمية مثل الأمن والسلام الدوليين، التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.