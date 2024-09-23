شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الثانى، خلال الأسبوع القادم، حيث من المنتظر أن يصدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعى الثانى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وذلك تنفيذا للمادة 115 من الدستور التى تنص على:

" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 106من الدستور على أن" مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

اما تفاصيل الجلسة الافتتاحية فنعرضها فى السطور التالية:

-تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني.

-تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

-تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس النواب والتى تتمثل فى القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية باتفاقيات

-سيلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس يتحدث فيها عن استكمال المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة، كما ستناول الكلمة الاجندة التشريعية الهامة التى عليهم التشريعي ، فضلا عن الدور الرقابي.

ومن المنتظر ان تتناول الكلمة التأكيد على تعاون مجلس النواب مع أجهزة الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات

- موافقة المجلس علي إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، يؤكدون فيها ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية.

- دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس الراغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلي للمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، تمهيداً لانعقاد انتخابات اللجان التى سيتم اجرائها فى اليوم الذى سيتم الانعقاد فيه وسيتم الإعلان عنه